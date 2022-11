Icardi ha un nuovo flirt dopo Wanda Nara? Il gossip

Mauro Icardi torna a sorridere dopo l'addio a Wanda Nara? Stando a quanto riferito da alcuni media turchi il calciatore avrebbe voltato pagina dopo l'annuncio della separazione. Non solo è tornato rampante più che mai in campo ( ha iniziato a segnare dei gol con la nuova maglia del Galatasaray), ha cambiato look (ha tinto i capelli biondi), ma sembra abbia iniziato una frequentazione con un'attrice turca. Il gossip turco, rilanciato anche dai siti argentini, ha accostato al nome dell'ex attaccante dell'Inter quello di Devrim Özkan, che sarebbe stata presente all'ultima partita della squardra di Istanbul.