Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi clamorosa: "Se vinco mi metto in bikini"

Iva Zanicchi strepitosa ed irrefrenabile. Nel corso dell'ultima puntata de La Vita in diretta, Alberto Matano ha annunciato che la cantante farà parte del cast del Festival di Sanremo 2023 in qualità di opinionista. Ma non è tutto, poiché l'interprete ha destato stupore anche per una sua clamorosa promessa .

Iva Zanicchi vincitrice di Ballando con le Stelle?

Il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci volge al termine. Sabato 17 dicembre si disputerà la prima finale (dove ci sarà anche il ripescaggio per i concorrenti eliminati) mentre la finalissima di Ballando con le Stelle dovrebbe andare in onda venerdì 23 dicembre, prima della viglia di Natale. L'Aquila di Ligonchio pensando ad un'ipotetica vittoria del programma ha dichiarato: "Se vinco mi presento in bikini. Giuro, peggio per voi", quindi ha aggiunto: "Io, dato che il fisico tiene, e se non tiene chi se ne frega, mi presenterò con il bikini. Darò una stiratina al mio fisico". Quindi concludendo: "So già di non vincere, per cui non correrò questo rischio".