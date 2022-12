Ballando con le Stelle: "Selvaggia Lucarelli vera vincitrice". Caos social tra pubblico e vip

La finalissima di Ballando con le Stelle 2022 si è disputata venerdì 23 dicembre in prima serata su Rai 1 decretando l'inaspettata (ma neanche tanto) vittoria della coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Un colpo di scena considerando che la giornalista si era infortunata, non partecipando alla gara per diverse settimane. Poi il ripescaggio e, a sorpresa, la vittoria.

Costamagna vincitrice di Ballando con le Stelle: le critiche

Dopo le considerazioni espresse da Selvaggia Lucarelli durante la finalissima sul ripescaggio di Luisella Costamagna ed il suo arrivo in finale a discapito di chi invece ha fatto un percorso lineare e in presenza (come Gabriel Garko che nonostante i moltepllici infortuni è sempre stato presente in pista), sono tanti i personaggi famosi che hanno espresso disappunto e perplessità circa il risultato finale della gara, ma anche riguardo al comportamento assunto dal pubblico nei confronti della giurata. Ma non solo. A gridare a gran voce "Vergogna" sono stati anche numerosi utenti sui social.