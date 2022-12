Selvaggia Lucarelli dopo Ballando con le Stelle: su Mariotto, Canino e su Biagiarelli concorrente

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare della sua esperienza a Ballando con le Stelle 17 nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, dove si è lasciata andare a parlare ancora una volta contro il programma, gli altri giurati e Milly Carlucci. Come lei stessa ha ammesso, la sua inflessibilità deriva "Dai nove anni passati dalle suore, dall’asilo alla terza media, l’età della formazione. Lì respiravo sempre questo atteggiamento molto giudicante, così io stessa sono sempre lì a chiedermi se sto peccando o se sto facendo del bene, se sarò punita o se mi meriterò la beatitudine eterna... È una severità che imparato in una scuola molto rigida, si chiamava Istituto del Preziosissimo Sangue, e già dal nome prometteva bene".

Selvaggia Lucarelli: chi l'ha delusa di più a Ballando con le Stelle

Alla giurata del dancing show di Rai 1 si attesta anche un senso di profonda giustizia che lei crede di aver ereditato dai genitori (Radicali convinti, militanti, che manifestavano con Pannella). Valori che sono stati anche visti durante l'ultima edizione di Ballando con le Stelle, dove per la Lucarelli non sono mancate le delusioni. Tra le persone che l'hanno delusa di più c'è anche: "Mariotto perché ci siamo sempre rispettati forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest’anno l’ho trovato invece sgarbato e allineato. Mi ha deluso Fabio (Canino) perché ci conosciamo da anni, in qualche momento mi aspettavo più solidarietà. E poi l’impianto generale del programma: tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo".