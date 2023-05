Wanda Nara, da MasterChef a Bailando 2023: l'indiscrezione

Wanda Nara a Bailando 2023? Marcelo Tinelli, conduttore del celebre dancing show in onda su America Tv, ha rivelato che vuole la moglie di Mauro Icardicome uno dei giudici del suo talent show. Attualmente con Telefe, l'attuale conduttrice di MasterChef Argentina potrebbe decidere di unirsi alla popolare trasmissione. "Mi piacerebbe se un giorno Wanda decidesse di far parte della giuria di Bailando. Può essere un'ottima quinta giurata", ha detto lo showman.