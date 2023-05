Wanda Nara separata da Icardi? Il dettaglio e la dedica social

Wanda Nara, la vera nuziale e la sua debolezza

La Nara ha condiviso alcune Instagram stories raffiguranti Mauro Icardi con la figlie in campo prima della partita del Galatasaray. A commento delle immagini, le parole di Wanda: "La mia debolezza". Parole che si riferiscono non solo bambine della coppia, ma anche al calciatore, taggato nella foto. Un dettaglio non da poco che, insieme al ritorno della vera nuziale sulla mano della Nara, fanno ben sperare per un ritorno insieme della coppia.