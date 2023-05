Ballando con le Stelle, Milly Carlucci conferma la giuria: l'indiscrezione

Milly Carlucci avrebbe riconfermato in blocco la giuria per la prossima edizione di Ballando con le Stelle . Fabio Canino , Carolyn Smith , Guillermo Mariotto , Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli torneranno, stando ad un'indiscrezione riportata da Dagospia, dietro il bancone per giudicare i nuovi concorrenti del reality di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle 2023 con Selvaggia Lucarelli

Sarebbero dunque smentite le voci che serpeggiavano da settimane riguardanti un addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. I rumors riferivano che al suo posto sarebbe arrivato uno dei volti più amati di Mediaset, ovvero Barbara d'Urso. La conduttrice di Pomeriggio Cinque sarebbe in procinto di lasciare Canale 5 per mettersi in gioco in nuove avventure televisivi. Nella scorsa edizione del dancing show di Rai 1, la compagna di Lorenzo Biagiarelli è stata al centro di polemiche e controversie, come quella con Iva Zanicchi e la vincitrice Luisella Costamagna.