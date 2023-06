Ballando con le Stelle, ritorno di Todaro? Cosa ne pensa Milly Carlucci

Milly Carlucci su Raimondo Todaro a Ballando 2023

Milly ha ammesso di aver letto la notizia su Todaro che sta circolando insistentemente da giorni sui social. A commento la showgirl ha detto: “Mi ha fatto sorridere”, preferendo non aggiungere altro. Parole che lascerebbero pensare dunque, che le voci in rete non avrebbero alcun fondamento ed appare sempre più lontano il ritorno di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle.