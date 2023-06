Amoruso addio, Manila Nazzaro e Stefano Oradei insieme sul red carpet

Prima uscita pubblica per Manila Nazzaro e Stefano Oradei . L’ex compagna di Lorenzo Amoruso ed il ballerino di Ballando con le Stelle hanno partecipato alla festa per celebrare i 70 anni della Minerva Pictures a Roma. I due hanno così deciso di ufficializzare la loro frequentazione dopo le accuse dell'ex calciatore della Fiorentina all'indirizzo della showgirl appassionata di padel .

Manila Nazzaro e Oradei insieme sul red carpet

Sia Manila che Stefano hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram le foto della loro prima uscita di coppia in pubblico. L'ex Miss Italia è apparsa raggiante. "Splendidamente tu", ha scritto il ballerino sotto una delle loro prime foto di coppia. La coppia, che si trovava a Palazzo Brancaccio, ha preferito non scambiarsi effusioni in pubblico. Nessun bacio, quindi, in favore di flash.