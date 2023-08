Ballando con le Stelle, Rosanna Lambertucci ufficiale! Le critiche social

Comincia a prendere forma Ballando con le Stelle 2023 . Il dancing show di Rai 1, giunto alla diciottesima edizione e condotto da Milly Carlucci , sta poco per volta svelando quelli che saranno i protagonisti del talent show che scenderanno in pista a settembre .

Rosanna Lambertucci seconda concorrente di Ballando con le Stelle 2023

Dopo la conferma della partecipazione del regista Ricky Tognazzi (mentre la moglie Simona Izzo ricoprirà il ruolo di commentatrice a bordo campo), nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità riguardante la seconda concorrente, ovvero la conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci. Ad accompagnare il comunicato del programma, anche un simpatico video in cui si vede la divulgatrice durante una sessione di jogging. "Che fatica allenarsi", ha confessato la Lambertucci, per poi aggiungere: "D’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le Stelle e se non sono allenata… speriamo di farcela!". Ed ancora: "Io ce la metterò tutta, ma conto moltissimo sul vostro affetto"...