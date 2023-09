Ballando con le stelle, Simona Ventura e Terzi concorrenti: l'annuncio

Simona Ventura e Giovanni Terzi parteciperanno come concorrenti a Ballando con le Stelle 2023 . Le voci al riguardo circolavano da tempo, ma solo nelle scorse ore si è avuta la conferma , grazie ad un divertente video pubblicato sui canali social del programma.

Simona Ventura e Giovanni Terzi a Ballando con le stelle 2023

Nelle simpatiche immagini che sono state condivise sui social, si vedono l'ex di Stefano Bettarini e Giovanni Terzi fare jogging. “Amore, tu ti sarai chiesto come mai in questo periodo ti ho fatto fare tutti questi chilometri", dice la Ventura al giornalista. Poi la rivelazione: "Ecco, ti devo svelare un segreto: vado a Ballando con le stelle!". Quindi la replica di Terzi: "Anche tu? Ma anche io. Allora che vinca il migliore", e SuperSimo concludendo ha già mostrato di essere agguerritae determinata a dare il meglio di sé in pista: "Lo farò senz’altro".