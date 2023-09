Sara Croce e Mammucari a Ballando con le Stelle: i social contro Teo

Teo Mammucari e Sara Croce sono i nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle 2023 . L'ex conduttore de Le Iene (al fianco di Belen Rodriguez) e l'ex 'Madre Natura' di Ciao Darwin, così come ufficializzato dal profil oufficiale social del programma, faranno parte del cast della nuova edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci. Nelle scorse settimane sono stati ufficiliazzati come concorrenti: Ricky Tognazzi , Rosanna Lambertucci , Simona Ventura , Giovanni Terzi , Paola Perego , Carlotta Mantovan e Antonio Caprarica , fuori invece lo chef Bruno Barbieri .

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci arruola l'ex Madre Natura di Bonolis

Classe 1998, Sara Croce è una modella ed influencer. Conosciuta ai più per essere stata 'Madre Natura' a Ciao Darwin e Bonas a Avanti un altro, la giovane è anche nota al gossip per essere la compagna del calciatore ex Juventus Gianmarco Fiory. Nel video che ha ufficializzato la sua presenza a Ballando con le Stelle 2023 (che prenderà il via il 21 ottobre) la si vede in un modo decisamente non convenzionale, distesa a bordo piscina mentre si gode gli ultimi raggi estivi della stagione: “Niente ginnastica, niente preparazione atletica.Ma scorte di energia solare”, le parole a commento delle immagini...