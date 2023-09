Lino Banfi a 87 anni concorrente a Ballando con le Stelle 2023: l'annuncio

Lino Banfi a Ballando con le Stelle 2023: l'annuncio social

"Sono anni che mi stanno dicendo,sapete benissimo,‘Devi fare Ballando con le Stelle, Devi fare Ballando con le stelle‘… e io non è che… Non lo so, non so fare queste cose...Però, a un certo punto, quando io ci scherzo sempre sul fatto degli 87 anni, fra tre anni comincerò ad avere paura perché 90 fa la paura. La verità è che io comincio ad avere paura perché non è che i tempi supplementari durano meno", ha detto il celebre tifoso della Roma. Poi ha proseguito con: "Poi alla fine ci ho pensato: ‘Ma perché, visto un po’ che qualcuno che fa la trasmissione non è proprio di primo pelo, diciamo…Vuoi vedere che forse è il momento opportuno anche per me?". Quindi ha concluso annunciando: "Sì… Ah, Madonna mia… sta voce. Millimetricamente io dovevo dire questa frase e la dico millimetricamente: faccio Ballando con le Stelle. Ciao“...