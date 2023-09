"Wanda Nara a Ballando con le Stelle": l'indiscrezione e il cast

Mentre fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle (al via sabato 21 ottobre), si moltiplicano in rete i rumors riguardanti il cast completo del dancing show. Tra chi potrebbe scendere in pista nel corso della prima puntata ci potrebbe essere anche un volto molto amato e popolare in Italia, ovvero Wanda Nara, moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi.