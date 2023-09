Wanda Nara, parla l'amica: "Non si ferma, ce la farà. E Icardi..."

Wanda Nara è in Italia per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme alla sua famiglia e al marito Mauro Icardi , così come attestato dalle numerose Instagram stories condivisi dalla manager sul suo profilo Instagram. La conduttrice di MasterChef Argentina ha confermato recentemente di essere affetta da una malattia e da quel momento i tanti che la seguono sono in apprensione.

Wanda Nara e le cure: le parole dell'amica

Ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute di Wanda Nara è stata nelle scorse ore l'amica avvocato Ana Rosenfeld, che ai microfoni di Radio Mitre ha rivelato qualche dettaglio in più sulle cure che sta effettuando lady Icardi. "Sta seguendo alla lettera tutte le cure e ovviamente sappiamo tutti che ce la farà", ha riferito il legale dopo aver sottolineato che "Wanda non si ferma, è una macchina per generare attività, e naturalmente la gente la ama". La vacanza in Italia della Nara e della sua famiglia si protarrà forse ancora qualche settimana: "Sì, ora è in Italia, a Milano, e da lì tornerà qui, non so se prima tornerà a Istanbul, ma tornerà qui, credo a metà ottobre. Ha un contratto con Telefe", ha assicurato l'avvocato. e sul rapporto tra la showgirl ed il calciatore del Galatasaray, la Rosenfeld ha detto: "Mauro è divino, la verità è che sono felice che siano tornati insieme, al di là di tutti gli alti e bassi".