Simona Ventura, spoiler su Ballando con le Stelle: "Che ballo faremo"

Fervono i preparativi per la prima puntata di Ballando con le Stelle 2023 , che prenderà il via sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1 . Nelle scorse ore Simona Ventura ha fatto uno spoiler riguardante la sua performance prevista nel corso del primo appuntamento del popolare programma condotto da Milly Carlucci.

Simona Ventura, primo spoiler a Ballando con le Stelle

In un video condiviso sui social, si vede la co-conduttrice di Citofonare Rai 2 insieme al maestro Samuel Peron, suo partner di ballo. I due, seduti sulle delle poltrone rosse della platea in attesa di fare le prove in pista, si sono lasciati andare a qualche spoiler. "Sono le nove di sera e siamo negli studi di Ballando con le stelle per le prove generali. Queste sono le poltrone e lo studio. Stiamo aspettando le prove e sta andando tutto bene. Anzi, se tutto va bene siamo rovinati", ha ammesso l'ex di Bettarini, per poi aggiungere ironicamente: "Ragazzi la stella non vedeva l'ora di lavorare con il cavaliere veneziano". Poi la rivelazione inaspettata: "Noi stiamo preparando due balli: uno da portare come esibizione standard e un altro se dovessimo andare allo spareggio. Vi diamo un piccolo indizio: il nostro ballo inizia con "sa". Comunque, sicuramente spaccherò moltissime cose ma non so cosa combinerò qui".