Infortunio a Ballando con le Stelle: chi è il concorrente a rischio ritiro

Ballando con le Stelle, Paola Perego a rischio ritiro

La concorrente e conduttrice di Citofonare Rai 2 è stata ospite dell'ultima puntata di Domenica In dove ha parlato della partecipazione al dancing show e svelato di aver avuto un altro infortunio avunto durante le prove con Angelo Madonia: "Sto malissimo, mi fa molto male, non so come farò". L'ex moglie del calciatore e responsabile dell'area scouting dell'Udinese Andrea Carnevale ha poi aggiunto: "Posso stare seduta, ma basta che stia dritta con la schiena. Io ormai ogni settimana mi faccio qualcosa. Settimana scorsa ho battuto la testa, questa mi sono fratturata una costola. Non posso fare nulla, devo solo aspettare". Ed ancora: "Mi hanno detto che in dieci giorni va via il dolore e in trenta giorni si rimargina. Dovrei anche stare a riposo. Vorrei ridere ma non posso, mi fa male". Nonostante la frattura alla costola, la moglie di Lucio Presta non ha intenzione di mollare, continuando a lottare per esibirsi comunque in pista la prossima puntata.