Ballando con le Stelle: Izzo a Lucarelli "Ti piaccio", Banfi lascia?

Ballando con le Stelle, Simona Izzo contro Selvaggia Lucarelli

Entrata in difesa del marito Ricky Tognazzi, la sceneggiatrice e regista ha replicato duramente alle critiche della giurata, paventando di querelarla. Parole che per però hanno mosso la Lucarelli a coniare il nomignolo di 'Simona Pizzo'. La Izzo è andata su tutte le furie dopo una frase di Selvaggia, che ha sottolineato a Tognazzi che i suoi continui riferimento alla moglie potevano essere interpretati come una “sorta di Sindrome di Stoccolma per il tuo carceriere”, facendo così passare in secondo piano la coppia di ballo con Tove Villfor. Simona ha replicato: "In quanto al carcere, vorrei dire una cosa. Non c’è nessuna Sindrome di Stoccolma però ci sono persone che hanno ricevuto molto querele, non solo io, e quindi forse devono stare attente". Parole a cui la Lucarelli ha ribattuto: "Pure le minacce, wow. (…). Pure i pizzini (…) Simona Pizzo". La regista ha controbattuto: "Volevo solo dirti che hai l’ossessione per la Izzo, ma come mai? Mi fai pensare che ti piaccio da morire"...