Simona Ventura su Ballando con le Stelle: "Uno solo vuole vincere davvero"

Simona Ventura, Teo Mammucari e Ballando con le stelle

'SuperSimo' ha raccontato che è Teo Mammucari il più agguerrito e determinato tra i concorrenti a volere la vittoria di Ballando con le Stelle 2023. Simona Ventura e Wanda Nara sono le favorite del dancing show, tanto che Selvaggia Lucarelli ha commentato che la sfida finale sarà proprio tra l'italiana e l'argentina. “Chi temo di più? Tutti vogliamo fare bene e arrivare alla fine. C’è molta competizione, però l’unico a dire il vero che vuole vincere è Teo Mammucari e io glielo auguro”, ha ammesso la concorrente. E dei suoi allenamenti in sala prove, la Ventura ha svelato: "Mi alleno il mercoledì, il giovedì e il venerdì: due volte al giorno, per un totale di quattro o cinque ore. Devo dire che Samuel Peron, che è bravissimo e da 18 anni nello show, mi fa trottolare. Lo chiamo Samuel quando è dolce, carico e accogliente. Invece quando diventa severo perché magari io non riesco a fare qualche passo e scoppio a ridere, si trasforma in Manuel".