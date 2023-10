Ballando con le Stelle, la previsione di Selvaggia Lucarelli sulla vittoria finale

Wanda Nara e Simona Ventura sono state le protagoniste assolute della seconda puntata di Ballando con le stelle 2023 , anda in onda sabato 28 ottobre in prima serata su Rai 1. Nel corso dell'ultimo appuntamento del dancing show condotto da Milly Carlucci, si è evidenziata ancor più il desiderio di vittoria delle due showgirl, facendo diventare così la gara una sfida tra Italia e Argentina .

Wanda Nara a Ballando con le Stelle: la rivalità con Simona Ventura

Wanda Nara è sempre più protagonista della scena a Ballando con le Stelle. La moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi (che in una recente Instagram story ha parlato apertamente della sua leucemia) si è esibita, accompagnata dal maestro Pasquale La Rocca, in una samba che ha entusiasmato tutti. Se la Smith ha giudicato la performance come "eccezionale", Zazzaroni ha tenuto a precisare: "Io un samba così qui non l’ho mai vista...Sembravi una brasiliana". A stuzzicare la showgirl è stata invece Selvaggia Lucarelli: "Sarà molto una sfida Simona Ventura-Wanda Nara". Una frecciata a cui la Nara ha replicato prontamente spengendo ogni rivalità con la conduttrice di Citofonare Rai 2: “Io le voglio bene”. Il commento caustico della giurata non è tardato ad arrivare: “Tu vuoi bene a tutti”, mentre Wanda ha svelato: “No, ho lista nera"...