Wanda Nara pensa già al dopo Ballando con le Stelle: la rivelazione

Wanda Nara è tornata a far notizia per alcune Instagram stories condivise nelle scorse ore sul suo account ufficiale dove, in risposta ad alcune domande dei followers, ha svelato anche quale sarà il suo futuro lavorativo dopo Ballando con le Stelle 2023 . La moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi sta prendendo molto seriamente la sua partecipazione come concorrente al dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci .

Wanda Nara, cosa succederà dopo Ballando con le Stelle

Nel corso della prima puntata della trasmissione del sanato sera di Rai 1 (andata in onda sabato 21 ottobre) la Nara ha incantato tutti con una sensuale rumba, ballata in coppia con il maestro Pasquale La Rocca (vincitore dell'ultima edizione del programma in coppia con Luisella Costamagna). Stando alle rivelazioni fatte nelle scorse ore dalla Nara sui social, dopo Ballando 2023, il futuro professionale di Wanda sarà sempre in tv. La conduttrice di MasterChef Argentina ha rivelato di aver firmato un contratto con Telefe per un paio di anni per un progetto nuovo, ma di cui ancora non può fare alcuna anticipazione e sempre con il ruolo di conduttrice. Tra le altre domande che sono state poste a Wanda Nara su Instagram, c'è stata anche quella relativa a quale Paese preferisce tra Italia e Spagna. Lady Icardi ha spiegato che sebbene la Spagna le piaccia molto ed ha molti amici, il Bel Paese è la sua casa e adora il popolo italiano.