Ballando con le stelle: Wanda Nara super, lacrime Banfi, Lucarelli-Perego

Prima puntata di Ballando con le Stelle 2023 scoppiettante e ricca di emozioni quella andata in onda sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1. Il dancing show condotto da Milly Carlucci ha restituito come sempre tante narrazioni diverse (dal dolore di Lino Banfi per la perdita dell'amata moglie Lucia, alle lacrime di Wanda Nara nel parlare della sua malattia) che hanno colpito e suscitato importanti riflessioni.

Wanda Nara a Ballando con le Stelle: la malattia e la rumba sexy

La moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi è scesa in pista a tarda serata. La conduttrice di MasterChef Argentina nonché procuratrice sportiva ha convinto i giudici con la sua rumba sexy (definita da Carolyn Smith "di alto livello, da finale") accompagnata dal maestro Pasquale La Rocca, che lo scorso anno ha vinto il dancing show insieme a Luisella Costamagna. Nella clip di presentazione Wanda Nara ha parlato anche della delicata malattia che le è stata diagnosticata qualche mese fa (i media argentina hanno perfino parlato di leucemia). "Il ballo non è il mio campo per questo credo sia una sfida importante. Mi spaventa non essere all’altezza della persona che ho accanto. Credo che il pubblico italiano mi conosca per essere la moglie e la manager di Mauro Icardi. Sono molto di più. Lavoro da quando avevo 5 anni, per amore ho lasciato tutto. Volevo essere una madre presente e lo sono stata. Ho condotto Masterchef argentina per 6 mesi"...