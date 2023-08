Wanda Nara, lacrime in diretta tv: intervista e rivelazioni sulla malattia

Wanda Nara ha rilasciato la sua prima intervista televisiva dopo l e allarmanti notizie riguardanti il suo stato di salute , che hanno fatto preoccupare i milioni di followers che ha sui social e non solo. L'ultima apparizione pubblica dell'imprenditrice risale alla serata di gala del Martin Fierro 2023 , dove è stata premiata come 'Personaggio rivelazione tv dell'anno'.

Le parole di Wanda Nara in tv

Nella serata di martedì 8 agosto, lady Icardi è stata intervistata in diretta da Cristina Pérez e Rodolfo Barilli su Telefe Noticias. Dopo aver commentato la finale di MasterChef Argentina, Wanda Nara ha parlato della sua malattia con le lacrime agli occhi, svelando alcuni retroscena inediti riguardanti il momento in cui ha appreso della sua patologia: "Mi sono buttato sul letto", ed ancora: "È stato tutto molto veloce". Dopo aver fatto alcuni esami del sangue, gli è stato detto che non poteva partire: "È stato uno shock per tutta la famiglia". Al momento la showgirl vuole tenere per sé la diagnosi della malattia, ma ha riferito che quando si sentirà più forte la condividerà pubblicamente.