Wanda Nara show Ballando con le Stelle: dedica sexy.... a Banfi

Wanda Nara è tornato nelle scorse ore sui social per aggiornare i fan circa i suoi allenamenti in sala prove in vista dell'inizio di Ballando con le Stelle 2023, ma non solo. Lady Icardi ha pubblicato anche alcuni scatti direttamente dal backstage dello shooting promozionale del dancing show di Rai 1, dove è apparsa con un outfit sexy (che metteva in mostra il suo prosperoso decolleté) al fianco dell'inossidabile e bellissima Milly Carlucci, storica conduttrice dello show.