Wanda Nara a Ballando con le Stelle, è ufficiale: l'annuncio social

Wanda Nara a Ballando con le Stelle 2023: l'annuncio social

Lady Icardi in quell'occasione si era esibita in una sensuale ed emozionante bachata. E proprio in quell'occasione Wanda promise che sarebbe tornata in pista come concorrente. Promessa mantenuta. "Ciao a tutti ho visto che è uscito il cast completo di Ballando con le Stelle, ma Milly ti sei dimenticata di me! Perché quest'anno ci sarò anche io. Ci vediamo prestissimo a Roma, nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo", ha detto Wanda Nara nel video annuncio sui social. La compagna di Mauro Icardi si trova attualmente a Istanbul insieme al marito, calciatore del Galatasaray, e a quattro dei suoi cinque figli. In Turchia Wanda si sta sottoponendo ad alcune cure, dopo la diagnosi inaspettata qualche mese fa di una delicata malattia...