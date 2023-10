Wanda Nara, iniziano le prove a Ballando con le Stelle per lady Icardi

Wanda Nara ha condiviso nelle scorse ore alcuni video riguardanti le prove a cui si sta sottoponendo in vista del suo debutto da concorrente di Ballando con le Stelle 2023, che prenderà il via sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1. La showgirl, così come svelato sui social, ha un partner di danza d'eccezione, ovvero il ballerino Pasquale La Rocca, che lo scorso anno ha vinto la precedente edizione del dancing show insieme a Luisella Costamagna.