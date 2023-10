Wanda Nara e Pasquale La Rocca "coppia esplosiva" a Ballando con le Stelle

Wanda Nara è volata nelle scorse ore a Roma per allenarsi in sala prove in vista dell'inzio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La moglie di Mauro Icardi, che ha già partecipato allo show lo scorso anno come ballerina per una notte, eccezionalmente quest'anno sarà una delle concorrenti del programma del sabato sera dell'azienda di Viale Mazzini.