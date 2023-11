Caprarica dopo lite con Mammucari a Ballando: "Ho pensato di ...."

Scontro Mammucari-Caprarica a Ballando con le Stelle: la verità

"È stata una discussione dai toni molto accesi in cui gli ho detto quello che pensavo, che trovavo queste battute non degne di uno che vuole fare quello che vuole fare lui, battute da comico di terza classe. Tutto lì", ha svelato Caprarica ospite dela salotto televisivo di Alberto Matano a La Vita in diretta. Stando al racconto del celebre inviato Rai tutto sarebbe iniziato in seguito ad un battibecco avvenuto con Mammucari durante la diretta. Teo ha ironizzanto pesantemente sul modo di ballare del collega, paragonandolo ad un cane morto senza una zampa. In Sala delle Stelle Caprarica ha chiesto a Mammucari di scusarsi: “Tu adesso ti devi scusare pubblicamente per le espressioni da maleducato che hai adoperato". Pare che Teo abbia replicato: “Ma io non ho detto niente, in fin dei conti tu hai detto che mi davi delle bastonate". “No, io ti avevo detto semplicemente che se continuavi a chiamarmi tronco di legno, i tronchi alla fine si trasformano in bastoni in molti casi“. E lui: “I giudici ti favoriscono“. “I giudici mi favoriscono? Sei fuori di testa veramente, allora. Veramente sei un caso serio“. E gli dico che queste non sono delle battute ma delle trovate da comico di terza fila", ha raccontato Caprarica.