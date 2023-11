Mammucari-Caprarica, rissa sfiorata: Ballando con le Stelle, il retroscena

Ballando con le Stelle: il retroscena su Mammucari-Caprarica

“Caprarica è un tronco che parla inglese, bruciato. Dai, è un cane. Caprarica sei un molosso“, ha detto Teo Mammucari, dopo l'esibizione del giornalista tv. Parole che però hanno trovato l'immediata reazione del giornalista, che ha replicato a tono: "Io sono un molosso ma gentiluomo.... Tu sei un po’ cafone. E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere... Mi hai scocciato“. Nel tentativo di sedare gli animi, la Carlucci ha cambiato subito argomento, ma questo non è bastato a ristabilire la calma nella "Sala delle Stelle". Almeno questo è ciò che ha rivelato il sito "Davidemaggio.it". Secondo il portale, dopo il rientro di Teo, ci sarebbe stato un altro duro scontro tra i due concorrenti e sarebbero perfino volate delle brutte parole. Dagli insulti sarebbero passati ad un pericoloso faccia a faccia, che ha indotto alcuni presenti ad intervenire per evitare il peggio. Teo sarebbe stato allontanato dalla sala per evitare che l'atmosfera diventasse ancora più pesante.