Mammucari spacca Ballando con le Stelle: il web si divide

Teo Mammucari a Ballando con le Stelle: la reazione social

Teo pare propio averne una per tutti. Tra battute ironiche ed irriverenti, attacchi diretti e scherzi, il concorrente di Ballando con le Stelle sta diventando sempre più il mattatore del programma. Atteggiamento il suo che però non mette tutti d'accordo, così come attestano anche i numerosi commenti social contrari a certi modi di fare dell'ex giudice di Tu si que vales. Se c'è chi ha sottolineato: "Adoro Teo,mi fa troppo ridere, ma sta superando il limite del divertimento, sfociando nella polemica e basta", c'è chi ha chiosato: "Il voler essere spiritoso a tutti i costi lo rende pesante". Tra i tanti che invece sostengono Mammucari c'è anche chi sogna un Teo giudice di Ballando 2024: "Sta smontando la Lucarelli come nessuno in 20 anni! ma magari ci fosse lui il prossimo anno".