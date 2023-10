Ballando con le Stelle: Mammucari "svela" un eliminato alla Ventura. E Banfi...

Fervono i preparativi per l'inizio di Ballando con le Stelle 2023, che prenderà il via sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1. Un cast variegato ed eterogeneo quello scelto da Milly Carlucci, che quest'anno è riuscita a far scendere in pista anche un personaggio di spicco internazionale, ovvero Wanda Nara, l'imprenditrice e conduttrice argentina (a cui recentemente è stata diagnosticata una delicata malattia), nonché moglie e manager del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi.