Ballando con le Stelle: Wanda Nara hot, Mammucari contro Selvaggia Lucarelli

Ballando con le Stelle è tornato in onda con un nuovo elettrizzante appuntamento sabato 18 novembre in prima serata su Rai 1, durante il quale dopo i dovuti chiarimenti tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica (protagonisti di un acceso confronto nel corso dell'ultimo appuntamento), sono avvenuti nuovi scontri ed incidenti hot inaspettati.

Wanda Nara hot a Ballando con le Stelle

La moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi è tra le protagoniste indiscusse del dancing show di Rai 1. Nellla clip introduttiva la showgirl argentina ha parlato dell'importanza della famiglia e dell’amicizia: "Quando dicono qualcosa della mia famiglia mi fanno arrabbiare", a cui è seguito un messaggio di “body-positivity”: "Ho fatto cinque cesarei, la cicatrice è il ricordo della situazione più bella della mia vita, le gravidanze. Non cambierei il mio corpo, con tutto quello che ho vissuto insieme a lui". Alla fine della performance in pista insieme al partner di ballo Pasquale La Rocca (ex vincitore del talent con Luisella Costamagna), è avvenuto il primo incidente hot per la concorrente: il vestito ha ceduto ed è fuorisuscito un seno dalla scollatura...