Ballando con le Stelle, da Mariotto alla Lucarelli: Mammucari le canta a tutti

Teo Mammucari è tornato a far parlare di sé per un recente gesto social che sta facendo discutere. Il concorrente di Ballando con le Stelle , stanco dei continui attacchi ricevuti nel programma , ha condiviso nelle scorse ore un video su Instagram, dove lo si vede interpretare a modo suo e con tanta ironia un riadattamento della celebre 'Canzone di Marinella' di Fabrizio De André.

Mammucari e la canzone contro la giuria di Ballando con le Stelle

Teo stavolta ha scelto la musica per criticare e dire le sue verità sulla giuria di Ballando con le Stelle. Già dalle prime note, si comprende che Mammucari ne ha una per tutti, non risparmiando nessuno. "Mariotto guarda i balli e li giudica senza amore, spara solo zeri e ti spacca il cuore. Zazzaroni in passato ha fatto il concorrente e pensa di essere davvero competente", ha cantato l'ex conduttore delle Iene. Poi ha preso di mira il conduttore de La Vita in diretta, nonché detententore del tesoretto del dancing show: "E poi c'è Matano, che ha il tesoretto, e fa il gioco duro, calabrese in doppiopetto". Ed ancora: "E Fabio Canino che fa il bambino alza la paletta ma nessuno gli dà retta"...