Teo Mammucari stanco: "Sempre attaccato a Ballando con le Stelle"

Teo Mammucari è stati tra gli ospiti dell'ultime puntata di Domenica In , andata in onda il 19 novembre su Rai 1. Ai microfoni del talk show condotto da Mara Venier , il presentatore ha parlato dell'esperienza come concorrente a Ballando con le Stelle, che lo ha visto recentemente protagonista anche di alcuni accesi scontri con il collega Antonio Caprarica e con la giurata del programma Selvaggia Lucarelli .

Teo Mammucari: le liti a Ballando con le Stelle e la confessione

Sull'esperienza a Ballando con le Stelle, l'ex volto Mediaset ha commentato: "Dopo di che sono partito tutto carico, ho visto la prima puntata e mi ha attaccato, alla seconda mi ha attaccato, alla terza mi ha attaccato, alla quarta mi ha attaccato. Alla quinta ho detto: 'Va beh, andiamo avanti'. Quando ho visto che gli altri parlavano e lei con Mariotto rideva e faceva dei commenti negativi, quando è partita dicendo ‘mi fai tenerezza’, ho detto 'beh stavolta basta'". Insomma Teo è stanco di essere sempre criticato per il suo modo di intrattenere e far ridere, dirompente e talvolta fin troppo diretto. Quindi ha annunciato: "Va bene, chiedo scusa. Però io dalla prossima puntata, diventerò Lorenzo Tano, che è un ragazzo che adoro, che è giovane, è educato. Io entrerò e farò Lorenzo Tano. Non ce la faccio, non mi diverto più. Io là entro alle 8 ed esco a mezzanotte. Cerco di dare un contributo al programma e c’è un attacco continuo, dopo un po’ mi passa. Con gli altri concorrenti si è creato un bellissimo ambiente. Adesso sono arrivato a un punto dove, sinceramente, è faticoso. Se il programma prevede che le cose devono sempre andare sulle litigate, io non c’ho più voglia"...