Totti a Sognando Ballando con le Stelle con Wanda Nara? L'indiscrezione

Dopo la recente ospitata in Russia, rancesco Totti sarebbe pronto a partecipare a ' Sognando Ballando con le Stelle ', lo speciale del popolare dancing show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. A svelare l'indiscrezione è stato Giuseppe Candela per Dagospia, secondo cui la storica co nduttrice del programma del sabato sera di Viale Mazzini avrebbe chiuso un accordo con l'ex capitano della Roma, convincendolo a partecipare alla prima puntata.

Sognando Ballando con le Stelle, Totti superospite della prima puntata?

Secondo quanto riportato, l'ex capitano giallorosso avrebbe accettato l'invito a partecipare come superospite, probabilmente per una breve intervista in studio, percependo, pare, un compenso significativo. Ancora una volta Milly Carlucci ha puntato su personaggi amatissimi dal pubblico televisivo italiano, creando un mix di volti dello sport, della musica e dello spettacolo. Se confermata, la presenza di Totti rappresenterebbe dunque un colpo da maestro per la celebre conduttrice Rai.

Sognando Ballando con le Stelle è un format ideato per celebrare i vent’anni dello storico show del sabato sera, unirà nostalgia e novità, offrendo al pubblico momenti di grande spettacolo, ospitate speciali. In un promo condiviso nelle scorse settimane sui canali ufficiali social del programma, Milly Carlucci ha annunciato i primi dei cinque vip che torneranno in pista: "Festeggiamo insieme i venti anni dello show insieme ai nostri storici maestri, l'inimitabile giuria, e poi con Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero e tanti altri, e dieci fantastici nuovi maestri in una gara appassionante. Chi vince entra nel cast della prossima edizione. Vi aspettiamo con Sognando Ballando con le stelle".