Clamoroso cluster di variante Delta: 5mila positivi

Boardmasters Festival, tutti avevano il Green Pass

A preoccupare gli esperti è il fatto che, per partecipare all'evento, bisognava essere in possesso del Green Pass: la preoccupante evidenza che emerge è come i vaccini non bastino per scongiurare il rischio di contagio da variante Delta. L'immunizzazione al 98%, però, dovrebbe escludere le forme più gravi dell'infezione.