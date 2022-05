Malore nel post-partita: morto il cestista Sciarrini

MAROTTA (Pesaro e Urbino) -Lutto nel mondo della pallacanestro marchigiana, sabato sera si è spento il cestista di Marotta Andrea Sciarrini, 40 anni con moglie e due figli. Sciarrini era rientrato a casa dopo la partita tra Marotta ed Urbania verso le 21:30 quando, recandosi in bagno, ha avuto un forte malore: la moglie Ilaria lo raggiunto praticando le prime operazioni di rianimazione in attesa dell’arrivo dei soccorsi che, giunti sul posto in pochi minuti, non sono riusciti a rianimare il giocatore. Sciarrini, causa problemi alla circolazione, si era dovuto fermare 2 anni dall'attività agonistica. La Fip Marche ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi per onorarne la memoria sia nelle gare disputate nel weekend appena trascorso che in quelle del prossimo fine settimana, il giocatore era una figura importante nel mondo della pallacanestro marchigiana tra campo ed eventi organizzati.