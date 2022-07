Processo "Wagatha Christie", vince lady Rooney su Rebekah Vardy

Nella ribattezzata "guerra delle Wags" la spunta Coleen Rooney su Rebekah Vardy , rispettivamente mogli di Wayne, ex attaccante del Manchester United, e di Jamie, punta del Leicester. La battaglia giudiziaria fra le due ex amiche si è conclusa in favore della Rooney, definita dalla stampa inglese " Wagatha Christie " per aver organizzato una trappola allo scopo di scoprire la gola profonda di una serie di pettegolezzi mediatici che la riguardavano. Dopo tante indagini è arrivata alla conclusione che a spifferare gli affari di casa sua fosse stata appunto Rebekah Miranda. Nella sentenza la giudice Steyn ha stabilito che la "probabile" fonte del gossip sulla famiglia Rooney fosse Caroline Watt, agente della Vardy, secondo quanto riferisce il Sun.

La reazione di Coleen Rooney

Coleen ha avuto per tutta la durata del processo il supporto del marito. Lady Rooney ha annunciato di essere compiaciuta per il verdetto, aggiungendo che mrs Vardy e il suo entourage non avrebbero "mai dovuto" avviare l'azione legale contro di lei. Di segno contrario la reazione di Reberkah, il suo legale si è dichiarato deluso a nome della propria assistita. Non escludendo i supplementari di un contenzioso segnato da recriminazioni aspre, dopo la querela: fra reciproche accuse di protagonismo mediatico, sullo sfondo di sfilate in tribunale in cui entrambe le protagoniste hanno esibito abiti di lusso e occhiali da sole griffati sotto gli obiettivi di frotte di paparazzi.