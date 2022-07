The Athletics: "Rooney riparte dalla MLS: sarà l'allenatore del DC United"

WASHINGTON - Dopo aver lasciato il Derby County, Wayne Rooney sarebbe pronto per una nuova esperienza da allenatore, stavolta in MLS con il DC United. È quanto riportato da "The Athletics", secondo il quale l'ex attaccante del Manchester United avrebbe già un accordo con il club con cui ha già giocato per 15 mesi fra il 2018 e il 2019. Restano solo da definire gli ultimi dettagli e la questione del visto. Dopo l'esperienza in Mls, Rooney tornò in Inghilterra come allenatore-giocatore del Derby County in Championship. Nell'ultima stagione però l'ex attaccante non è riuscito a evitare la retrocessione in terza divisione della sua squadra, anche a causa dei 21 punti di penalizzazione inflitti per problemi finanziari. A fine anno si è dimesso dal proprio ruolo.