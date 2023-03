Elly Schlein e la Juve, il tifo svelato con i tweet

Il mondo dei social network ha trasformato le nostre vite, ma non mancano i casi in cui alcune vecchie condivisioni delle proprie idee possano ritorcersi contro gli stessi autori. Il caso più dibattuto in questi giorni è quello di Elly Schlein, neo-segretaria del Partito Democratico, al centro di una lore per una serie di tweet datati dai 10 ai 12 anni, in cui muoveva critiche ad alcuni illustri colleghi. L'ultima puntata di questa saga, però, abbraccia il calcio e, in particolare, la fede della politica italo-statunitense con passaporto svizzero. Del resto, è fresca di successo in un derby tutto bianconero con Bonaccini...