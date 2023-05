Monica Sirianni, inchiesta sulla morte dell'ex GF: ipotesi avvelenamento?

Sulla morte di Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12, scomprarsa a soli 37 anni lo scorso 5 maggio, la procura di Lamezia Terme ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. La 37enne insegnante d’inglese è deceduta a causa di un malore mentre si trovava in un bar di Soveria Mannelli in provincia di Catanzaro. Trasportata subito in ospedale, la donna non si è più ripresa ed è morta poco dopo il ricovero.