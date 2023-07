Caos Twitter dopo l'annuncio di Elon Musk: web furioso

L'imprenditore sudafricano, infatti, dopo le tantissime segnalazioni, ha annunciato che i profili verificati, ovvero quelli con la spunta blu, potranno vedere fino a 10mila tweet al giorno, utenti non verificati mille e nuovi iscritti - non sono stati indicati i limiti temporali - solo 500. Inizialmente i paletti erano stati addirittura ancor più stringenti: 6mila, 600 e 300.

Twitter e i paletti per gli utenti: ecco il motivo

Ma quali sono le ragioni di tale decisione? Musk ha detto che i limiti sono temporanei e che sono stati introdotti "per affrontare livelli estremi di scraping dei dati e di manipolazione del sistema". Si tratta della tecnica di estrazione dei dati da siti internet o più spesso piattaforme per individuare tendenze e analizzare il comportamento degli utenti, spesso per scopi commerciali: è una pratica sempre più utilizzata anche con l’intelligenza artificiale, che le grandi aziende di internet cercano da tempo di rendere più difficile. Sono state introdotte anche alcune restrizioni nella visualizzazione di contenuti di Twitter da parte di utenti non iscritti, sia nella homepage di Twitter visibile anche senza aver effettuato l’accesso con le credenziali che nei contenuti incorporati in siti esterni. Anche in questo caso non ci sono notizie su quanto dureranno le restrizioni. L'annuncio ha creato un vero e proprio caos sul web: è "guerra" aperta con Twitter ed Elon Musk.