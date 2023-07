Tragedia a Wimbledon: morta una bambina, nove feriti condizioni gravi FOTO

LONDRA (Regno Unito) - Una bambina è morta dopo che questa mattina - intorno alle ore 10 - un fuoristrada si è schiantato contro una scuola elementare di Wimbledon, nel sud-ovest di Londra, la Study Preparatory School, per sole ragazze di un'età compresa tra i 4 e gli 11 anni. Ne ha dato notizia la polizia. La conducente del Land Lover color oro, una quarantenne, è finita in manette con l'accusa di omicidio colposo per guida pericolosa. Secondo Sky Uk, alcuni dei feriti, che sarebbero otto - due adulti e sei bambini - ed immediatamente soccorsi sul posto dai paramedici prima di essere trasportati da un'eliambulanza, verserebbero in gravi condizioni.