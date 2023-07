Diretta Wimbledon, in campo Musetti e Cocciaretto. 3° round Berrettini-Sonego

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Nuova giornata di grande tennis all'All England Club di Wimbledon . Tra la pioggia e l'invasione degli attivisti, sono tanti i match da recuperare. Tra questi c'è il derby azzurro tra Berrettini e Sonego . Interrotto il primo giorno a causa della pioggia con il torinese avanti di un set, il romano è riuscito a ribaltare vincendo 6-3 il secondo e il terzo al tiebreak ma la sfida è stata nuovamente bloccata sull'1-1 15 pari per il buio e la forte umidità che ha reso pericoloso il terreno di gioco. Si torna dunque in campo nuovamente oggi per il 3° round di una sfida infinita.

Tra gli italiani in campo anche Musetti e Cocciaretto, impegnati in una sorta di sfida alla Spagna: mentre il carrarino se la vedrà con Munar, l'anconetana sfiderà invece la Masarova. Ma non è finita qui, perché tra i match interrotti nella giornata di mercoledì c'è anche quello di Arnaldi, sotto 2-1 contro l'altro iberico Carballes Baena. Si riparte oggi, giovedì, con l'azzurro sotto 3-2 al quarto set.

Dove vedere Wimbledon in tv e in streaming

Il torneo di Wimbledon è visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport e in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.