Wimbledon, il racconto dell'orrore: l'auto ha travolto i bambini

Chi ha assistito alla tragedia ha raccontato di aver sentito bambine di appena quattro anni "urlare in preda al terrore" pochi secondi dopo l'incidente che ha colpito la Study Preparatory School, per sole ragazze di un'età compresa tra i 4 e gli 11 anni. Dieci le persone portate in ospedale, alcune in gravi condizioni. La polizia ha rapidamente escluso il terrorismo poiché si ritiene che la donna abbia subito un "malore" al volante.

Wimbledon, il racconto dei testimoni

I testimoni hanno dichiarato di aver visto bambini portati via dalla scuola, con una ragazza ferita che sembrava "assolutamente sotto shock e incapace di parlare". Un uomo, che è passato davanti alla scuola pochi secondi dopo l'incidente, ha detto al Times che ciò che ha visto è stato "molto scioccante". Il 53enne ha descritto la scena: 'Le ragazze stavano urlando, era straziante. Tutti stavano correndo, dicendo che un'auto era appena entrata nel parco. C'era un bambino piccolo che era in ambulanza e piangeva in modo inconsolabile". Altri testimoni hanno dichiarato che "le famiglie erano sedute sull'erba poco prima delle 10 quando il veicolo fuori controllo ha virato improvvisamente da Camp Road sul prato, costringendole a saltare fuori strada".