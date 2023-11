Incidente per Edoardo De Laurentiis: bimbo di 3 anni in ospedale, le condizioni

CASERTA - Incidente stradale senza grosse conseguenze per le persone interessate quello che ha visto protagonista Edoardo De Laurentiis, figlio del patron del Napoli Aurelio, e vice presidente della squadra azzurra, coinvolto in un sinistro verificatosi nel pomeriggio sulla via Appia Antica, tra i comuni di Casapulla e Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di Santa Maria Capua Vetere.

La dinamica dell'incidente

Stando alla ricostruzione degli agenti, De Laurentiis jr era a bordo della sua Porsche Cayenne quando, per cause ancora da accertare, avrebbe avuto un tamponamento con una Nissan guidata da una donna e con a bordo un bambino. Danni seri alle due vetture ma per fortuna nulla di grave per gli occupanti al di là di un comprensibile spavento. Il piccolo, di 3 anni, è stato portato a scopo precauzionale all'ospedale Santobono di Napoli, da cui è stato dimesso in serata. Le sue condizioni non preoccupano. Sulla dinamica dell'incidente e sulle eventuali responsabilità sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato.