Papa Francesco, com'è fatta la tomba e dove riposerà

Dal 26 aprile, dopo i funerali ed il corteo funebre, le spoglie di Papa Francesco riposeranno nella Basilica papale di Santa Maria Maggiore all'Esquilino, in una sepoltura sobria, realizzata secondo le ultime volontà testamentarie del Santo Padre. Il Pontefice ha scelto un funerale improntato alla semplicità, riducendo i riti solenni solitamente previsti per i Papi. La sepoltura si trova nella navata laterale sinistra, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, vicino all'altare di San Francesco, in un loculo in marmo di Finale Ligure, omaggio alle origini familiari di Bergoglio.