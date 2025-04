Quando inizia il Conclave, c'è la data ufficiale: come funziona e l'elezione del nuovo Papa

Le parole dei cardinali

Nelle scorse ore il card. Filoni ha detto per la data di inizio conclave "non dovrebbe essere difficile trovare un accordo oggi", mentre il card. Zuppi ha commentato: "Oggi la giornata per la data del conclave? Spero di sì". Il card. Rossi ha affermato: "Conclave? Non ho la testa per pensarci, ma è possibile che inizi il 5. Il nostro desiderio è trovare qualcuno che sia simile Francesco, che non sia uguale ma in continuità". Versaldi ha poi parlato di quello che potrebbe essere il profilo del nuovo Pontefice: "Secondo la tradizione della Chiesa sarà in continuità. Per continuare e rinnovare secondo lo spirito della Chiesa. Sulla scelta i criteri non sono umani". Il porporato ha poi aggiunto: "Nelle congregazioni c'è un'atmosfera difficile da spiegare, cerchiamo il bene della Chiesa nelle diversità. Oggi il mondo ha bisogno della buona novella". Sulle tempistiche, il card. Arborelius ha affermato: "Il conclave penso che sarà lungo perché non ci conosciamo".