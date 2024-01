Kate Middleton dimessa, le condizioni: "Presto i dettagli dell'operazione"

Kate Middleton è stata dimessa stamani dalla London Clinic ed è tornata a casa a Windsor dopo aver trascorso circa due settimane in seguito ad un delicato intervento chirurgico per un imprecisato problema all'addome che, stando alla stampa britannica, potrebbe ben presto essere rivelato. La principessa del Galles ora passerà circa tre mesi di convalescenza a riposo.

Kate Middleton, i dettagli l'intervento all'addome: le indiscrezioni

Un portavoce di Kensington Palace ha rivelato: "La principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall'intervento. Sta facendo buoni progressi". La stessa fonte ha poi reso noto che il principe e la principessa del Galles hanno voluto inviare un "enorme ringraziamento" all'equipe medica della London Clinic e per gli "auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo". Stando alle rivelazioni fatte da una fonte vicina ai Windsor a Us Weekly, i dettagli dell'operazione a cui si è sottoposta la moglie del principe William "potrebbero presto venire alla luce", assicurando altresì che "la principessa a tempo debito potrebbe fornire maggiori informazioni". Nel mentre anche re Carlo è stato ricoverato nella stessa clinica di Kate e sottoposto ad un intervento chirurgico alla prostata, che è andato bene...