William torna sui social dopo l'annuncio di Kate per una dedica speciale

Principe William, il messaggio social per Rachel Daly

"Grazie per tutte le indimenticabili performance", ha scritto il principe William sui social, a commento di uno scatto della stella del calcio inglese Rachel Daly, che dal 2022 gioca per l'Aston Villa, squadra amata dai reali. "Ancora tanti gol per Villa!", ha concluso, poi ha firmato con la lettera "W", per indicare la natura personale del messaggio. Il figlio di re Carlo, infatti, è appassionato di calcio ed è presidente di un'associazione sportiva inglese. La calciatrice di 32 anni ha fatto la sua ultima apparizione con la Nazionale inglese durante la partita di qualificazione a Euro 2025 di martedì contro l'Irlanda, prima di annunciare il suo ritiro. William, appassionato di calcio e tifoso della squadra di Birmingham, è diventato presidente della FA nel 2006 e assiste regolarmente alle partite dell'Inghilterra e alle finali della FA Cup.

L'annuncio di Rachel Daly e l'incontro con il principe William

Daly ha segnato 16 gol in 84 presenze per il suo amato Paese, ma ha detto di ritenere che fosse "il momento giusto per passare il testimone alla prossima generazione". La 32enne ha giocato in ben sei posizioni diverse, tra cui terzino sinistro e attaccante per le Lionesses. William e Rachel si sono incontrati nel 2022 al St. George's Park di Burton upon Trent, in occasione della visita alla squadra di calcio femminile inglese.